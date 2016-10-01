عاجل ومؤثر.. الشاب الذي أضرم النار في جسده بالبيضاء قال لوالدته ''المسامحة الواليدة''.. وهذا هو السبب الذي جعله يحاول الانتحار

علمت ''شوف تيفي'' أن الشخص الذي أقدم على إضرام النار في جسده بحي مولاي رشيد المجموعة رقم 2 بالبيضاء، ليلة اليوم الخميس، هو شاب متزوج يبلغ من العمر 26 عاما.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الشخص الذي أقدم على إضرام النار في جسده بحي مولاي رشيد المجموعة رقم 2 بالبيضاء، ليلة اليوم الخميس، هو شاب متزوج يبلغ من العمر 26 عاما.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الشاب، دخل أخيرا في خلاف مع زوجته الحامل في شهرها السابع، والتي لم تتقبل عطالته عن العمل، وغادرت منزل الزوجية، ووجهت له دعوة للحضور إلى المحكمة من أجل الطلاق.

وأضاف المصدر ذاته بأن الشاب دخل ليلة اليوم إلى منزل أسرته وطالب والده بمبلغ مالي لشراء دراجة نارية ثلاثية العجلات "تريبورتور" للعمل بها، إلا أن هذا الأخير رفض، ما جعل المعني بالأمر في لحظة غضب شديد ويأس من الحياة يتوجه لوالدته قبل عمله المجنون ليقول لها "المسامحة الواليدة"، ثم دخل إلى غرفته وسكب قارورتين من مادة "الدوليو" على جسده وأضرم النار فيه.

وأوضح ذات المصدر ذاته بأن الشاب يوجد في قسم الحروق بالمستشفى الجامعي ابن رشد ما بين الحياة والموت.