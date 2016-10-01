 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سجن سيدة الأعمال المثيرة للجدل هند عشابي ثلاث سنوات.. وهذا الحكم الصادر في حق بناني وأختها | حوادث و حقوق

سجن سيدة الأعمال المثيرة للجدل هند عشابي ثلاث سنوات.. وهذا الحكم الصادر في حق بناني وأختها

عصابة تقوم بسرقة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة .. في هذه المنطقة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عصابة تقوم بسرقة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة .. في هذه المنطقة بالدارالبيضاء

دراسة خطيرة: هذه هي الأعراض الـ 150 التي تسببها لك علبة سجائر في اليوم | منوعات

دراسة خطيرة: هذه هي الأعراض الـ 150 التي تسببها لك علبة سجائر في اليوم

محاولة أخرى للانتحار.. شابة تقطع شرايين معصمها بشفرة حلاقة بشاطئ في الصويرة+صور | حوادث و حقوق

محاولة أخرى للانتحار.. شابة تقطع شرايين معصمها بشفرة حلاقة بشاطئ في الصويرة+صور

فضيحة تهز المحمدية.. قاصر تعاشر شخصا يكبرها بـ 38 سنة بمقابل مادي وتنجب من شخص آخر تقدم لخطبتها فرفضته ومارست معه الجنس المحرم | حوادث و حقوق

فضيحة تهز المحمدية.. قاصر تعاشر شخصا يكبرها بـ 38 سنة بمقابل مادي وتنجب من شخص آخر تقدم لخطبتها

رسميا : أعضاء الإتحاد الإفريقي يتوصلون بطلب المغرب الإنضمام للمنظمة | بوليتيك

رسميا : أعضاء الإتحاد الإفريقي يتوصلون بطلب المغرب الإنضمام للمنظمة

عاجل ومؤثر.. الشاب الذي أضرم النار في جسده بالبيضاء قال لوالدته المسامحة الواليدة.. وهذا هو السبب الذي جعله يحاول الانتحار | حوادث و حقوق

عاجل ومؤثر.. الشاب الذي أضرم النار في جسده بالبيضاء قال لوالدته ''المسامحة الواليدة''.. وهذا هو السبب

أعضاء الاتحاد الإفريقي يطلعون غدا على طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد | بوليتيك

أعضاء الاتحاد الإفريقي يطلعون غدا على طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد

أعضاء الاتحاد الإفريقي يطلعون غدا على طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد | بوليتيك

أعضاء الاتحاد الإفريقي يطلعون غدا على طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

أعضاء الاتحاد الإفريقي يطلعون غدا على طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد
بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 00:17 أعضاء الاتحاد الإفريقي يطلعون غدا على طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد | بوليتيك
أعضاء الاتحاد الإفريقي يطلعون غدا على طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد
ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه ''عقب الاتصال الهاتفي ليوم 31 أكتوبر 2016 بين الملك محمد السادس، والرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بخصوص توزيع الطلب

شوف تيفي

ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه "عقب الاتصال الهاتفي ليوم 31 أكتوبر 2016 بين الملك محمد السادس، والرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بخصوص توزيع الطلب المغربي للانضمام إلى المنظمة الإفريقية".

وفي هذا الصدد أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، اليوم الخميس، مباحثات مع نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأضاف البلاغ ذاته أن دلاميني زوما أفادت بأن طلب المغرب سيتم توزيعه على مجموع أعضاء الاتحاد الافريقي ابتداء من يوم غد رابع نونبر 2016.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الاتحاد الإفريقي محمد السادس مزوار دلاميني زوما

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

رسميا : أعضاء الإتحاد الإفريقي يتوصلون بطلب المغرب الإنضمام للمنظمة | بوليتيك

رسميا : أعضاء الإتحاد الإفريقي يتوصلون بطلب المغرب الإنضمام للمنظمة

أعضاء الاتحاد الإفريقي يطلعون غدا على طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد | بوليتيك

أعضاء الاتحاد الإفريقي يطلعون غدا على طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد

عاجل.. بلاغ جديد وقوي للمديرية العامة للأمن الوطني بخصوص بائع السمك محسن فكري.. وهذا هو مضمونه | بوليتيك

عاجل.. بلاغ جديد وقوي للمديرية العامة للأمن الوطني بخصوص بائع السمك محسن فكري.. وهذا هو مضمونه

مجلس المستشارين يؤكد اقتناء سيارات ب700 مليون لهذه الأسباب | بوليتيك

مجلس المستشارين يؤكد اقتناء سيارات ب700 مليون لهذه الأسباب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الكاتبة المغربية ليلى السليماني تفوز بجائزة الغونكور أرقى الجوائز الأدبية الفرونكفونية | قنوات أخرى
منذ 39 دقيقة

الكاتبة المغربية ليلى السليماني تفوز بجائزة '' الغونكور '' أرقى الجوائز الأدبية الفرونكفونية

وزارة العدل تتواصل مع المواطنين في أول بادرة خلال الأيام المفتوحة بالرباط | قنوات أخرى

وزارة العدل تتواصل مع المواطنين في أول بادرة خلال الأيام المفتوحة بالرباط

فريق طبي ينجح في اجراء أول عملية لعلاج مرض الصرع بالمغرب | قنوات أخرى

فريق طبي ينجح في اجراء أول عملية لعلاج مرض '' الصرع '' بالمغرب

شوف الصحافة.. رصاص وسيوف في مواجهة أمن سلا | شوف الصحافة

شوف الصحافة.. رصاص وسيوف في مواجهة أمن سلا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سجن سيدة الأعمال المثيرة للجدل هند عشابي ثلاث سنوات.. وهذا الحكم الصادر في حق بناني وأختها | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

سجن سيدة الأعمال المثيرة للجدل هند عشابي ثلاث سنوات.. وهذا الحكم الصادر في حق بناني وأختها

عصابة تقوم بسرقة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة .. في هذه المنطقة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عصابة تقوم بسرقة ركاب سيارات الأجرة الصغيرة .. في هذه المنطقة بالدارالبيضاء

دراسة خطيرة: هذه هي الأعراض الـ 150 التي تسببها لك علبة سجائر في اليوم | منوعات

دراسة خطيرة: هذه هي الأعراض الـ 150 التي تسببها لك علبة سجائر في اليوم

محاولة أخرى للانتحار.. شابة تقطع شرايين معصمها بشفرة حلاقة بشاطئ في الصويرة+صور | حوادث و حقوق

محاولة أخرى للانتحار.. شابة تقطع شرايين معصمها بشفرة حلاقة بشاطئ في الصويرة+صور

﻿ ﻿
اليوم 00:19 GMT

عاجل ومؤثر.. الشاب الذي أضرم النار في جسده بالبيضاء قال لوالدته ''المسامحة الواليدة''.. وهذا هو السبب الذي جعله يحاول الانتحار

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.