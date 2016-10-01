أعضاء الاتحاد الإفريقي يطلعون غدا على طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد

ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه ''عقب الاتصال الهاتفي ليوم 31 أكتوبر 2016 بين الملك محمد السادس، والرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بخصوص توزيع الطلب

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ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه "عقب الاتصال الهاتفي ليوم 31 أكتوبر 2016 بين الملك محمد السادس، والرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بخصوص توزيع الطلب المغربي للانضمام إلى المنظمة الإفريقية".

وفي هذا الصدد أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، اليوم الخميس، مباحثات مع نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأضاف البلاغ ذاته أن دلاميني زوما أفادت بأن طلب المغرب سيتم توزيعه على مجموع أعضاء الاتحاد الافريقي ابتداء من يوم غد رابع نونبر 2016.