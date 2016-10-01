عاجل.. مضاربة خايبة بالقرب من مسجد الحسن الثاني بسبب فتاة+تفاصيل خطيرة

شهدت المنطقة المحيطة بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء، قبل قليل، واقعة خطيرة، أبطالها حوالي 10 أشخاص تبادلوا العنف والضرب، وهو الأمر الذي أدخل الرعب والهلع بين المتواجدين بعين المكان.

"شوف تيفي"



شهدت المنطقة المحيطة بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء، قبل قليل، واقعة خطيرة، أبطالها حوالي 10 أشخاص تبادلوا العنف والضرب، وهو الأمر الذي أدخل الرعب والهلع بين المتواجدين بعين المكان.



وحسب مصدر "شوف تيفي"، فإن شخصا في حالة سكر تحرش جنسيا بصديقة شخص آخر كان بعين المكان وهو أيضا في حالة سكر ليقوم هذا الأخير باستدعاء أصدقائه الذين دخلوا في معركة خطيرة مع المتحرش وأصدقائه لتعم الفوضى المكان.

وأضاف المصدر ذاته بأن الفرقة الأمنية التابعة للديمومة أنفا، حلت بعين المكان، وقامت باعتقال المتسببين في المعركة، بينما فر الآخرون إلى وجهة غير معلومة.