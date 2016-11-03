بالصورة..إدارة ميدي 1 تيفي تطرد الإعلامي طموح وهاشتاغ ''كلنا طموح'' يغزو مواقع المتعاطفين معه على الفايسبوك

عبر الإعلامي أنس طموح عن استيائه الشديد، بعد قرار إدارة قناة ميدي1 تيفي الاستغناء عنه، مؤكدا بأن هذه الأخيرة تنهج سياسة التسويف ...في حق العاملين بها.

"شوف تيفي"



عبر الإعلامي أنس طموح عن استيائه الشديد، بعد قرار إدارة قناة ميدي1 تيفي الاستغناء عنه، مؤكدا بأن هذه الأخيرة تنهج سياسة التسويف ...في حق العاملين بها.



وكتب طموح على حسابة الخاص على الفايسبوك " تم اليوم إبلاغي بقرار الطرد التعسفي في حقي..لا لسياسة التسويف والطرد التعسفي التي تنهجها الإدارة الجديدة لـ ميدي 1 تيفي.. كلنا ضد الحكرة.. طحنونا كاملين."



وعلاقة بالموضع، أطلق متعاطفون مع طموح هاشتاغ "كلنا طموح" تضامنوا من خلاله مع هذا الأخير، وأكدوا رفضهم الطرد التعسفي للعاملين بقناة ميدي 1 تيفي.