عاجل.. انفجار سخان ماء ''شوفو''داخل شقة بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل

انفجر سخان ماء ''شوفو'' داخل شقة، توجد بحي السالمية البيضاء، ما تسبب في انهيار الحمام بأكمله، واندلاع حريق مهول به.

"شوف تيفي"



انفجر سخان ماء "شوفو" داخل شقة، توجد بحي السالمية البيضاء، ما تسبب في انهيار الحمام بأكمله، واندلاع حريق مهول به.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإنه وفور وقوع هذا الحادث الخطير انتقلت شاحنة للوقاية المدينة إلى عين المكان، حيث قام عناصرها بإخماد النيران المتصاعدة على وجه السرعة.

وأضاف المصدر ذاته بأن السبب في انفجار هذا السخان يبقى مجهولا، وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث.