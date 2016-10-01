عاجل.. شخص أضرم النار في جسده بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

"شوف تيفي"
شهد قبل قليل حي للا مريم "المجموعة رقم1" بمدينة الدار البيضاء، حادثا خطيرا بطله شخص أقدم على إضرام النار في جسده.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيارة للإسعاف، قامت بنقل هذا الشخص على وجه السرعة في حالة خطيرة ما بين الحياة والموت إلى قسم الحروق بالمستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية.
وأوضح المصدر ذاته بأن أسباب إقدام هذا الشخص على هذا العمل الخطير تبقى إلى حدود اللحظة مجهولة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.