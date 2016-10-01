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مثير وبالفيديو.. بوليس ديال السعادة في شوارع أبوظبي بالإمارات..وها علاش+فيديو
بتاريــخ : 3 نونبر 2016 / 22:32 مثير وبالفيديو.. بوليس ديال السعادة في شوارع أبوظبي بالإمارات..وها علاش+فيديو | دولي
مثير وبالفيديو.. بوليس ديال السعادة في شوارع أبوظبي بالإمارات..وها علاش+فيديو
في خطوة مثيرة، قامت وزيرة السعادة الإماراتية، عهود الرومي، بإعطاء انطلاق عمل شرطة السعادة المرورية لتحفيز السلوكيات الإيجابية والالتزام بقواعد السير والمرور في العاصمة أبوظبي.

"شوف تيفي"

 في خطوة مثيرة، قامت وزيرة السعادة الإماراتية، عهود الرومي، بإعطاء انطلاق عمل شرطة السعادة المرورية لتحفيز السلوكيات الإيجابية والالتزام بقواعد السير والمرور في العاصمة أبوظبي.

 وحسب موقع "العربية.نت" اليوم الخميس، فإن كاميراته رصدت تحركات دوريات السعادة، ووقفت ردود أفعال مستخدمي شوارع أبوظبي.

 وأوضح الموقع ذاته بأن هذه الدوريات تهدف إلى إسعاد مستخدمي الشوارع من خلال تكريم من يلتزم بقواعد المرور، بالإضافة إلى إلغاء النقاط السوداء الموجودة في سجل السائقين، واستبدالها بنقاط بيضاء للملتزمين.

وكانت الإمارات أول دولة تنشئ وزارة للسعادة التي تهدف إلى إدخال السعادة إلى قلوب المواطنين.

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