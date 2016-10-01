هكذا تم وضع حد لنشاط إجرامي خطير بمدينة أكادير

تمكنت المصالح الأمنية بأكادير، صباح اليوم الخميس، من وضع حد لنشاط أحد العناصر الإجرامية التي تنشط في مجال السرقة من داخل السيارات والمنازل.

"شوف تيفي"



تمكنت المصالح الأمنية بأكادير، صباح اليوم الخميس، من وضع حد لنشاط أحد العناصر الإجرامية التي تنشط في مجال السرقة من داخل السيارات والمنازل.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد جرى إيقاف المشتبه فيه، البالغ من العمر 27 سنة، على مستوى حي المسيرة، بفضل تحريات ميدانية مدعومة بنتائج الخبرة التقنية باشرتها الشرطة القضائية إثر توصلها بشكايات تتعلق بالسرقة من داخل السيارات وكذا من داخل بعض المنازل.



وأضاف المصدر ذاته بأن الموقوف، اعترف خلال التحقيق معه بارتكاب عدد من السرقات بمختلف أحياء المدينة برفقة شريك ثانٍ، الذي يتم البحث عنه لاعتقاله بعد تحديد هويته.

وكانت "شوف تيفي" قد كشفت كذلك عن تمكن المصالح الأمنية بعاصمة سوس من إسقاط أحد أخطر سارقي السيارات بمختلف المدن المغربية، أمس الأربعاء.

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