مجلس المستشارين يؤكد اقتناء سيارات ب700 مليون لهذه الأسباب

أكد مجلس المستشارين اليوم، الخميس 3 نونبر 2016، في بلاغ رسمي صادر عنه، أنه فعلا قام باقتناء سيارات جديدة وجاء هذا حسب البلاغ ترشيدا للنفقات تبعا لدراسة منجزة في الموضوع، التي بينت ''أنه سيوفر مبالغ

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أكد مجلس المستشارين اليوم، الخميس 3 نونبر 2016، في بلاغ رسمي صادر عنه، أنه فعلا قام باقتناء سيارات جديدة وجاء هذا حسب البلاغ ترشيدا للنفقات تبعا لدراسة منجزة في الموضوع، التي بينت "أنه سيوفر مبالغ مالية مهمة في حالة اقتناء سيارات جديدة".

وجاء هذا ردا على ما نشرته وسائل إعلام حول حصول أعضاء مكتب مجلس المستشارين على سيارات بقيمة 700 مليون سنتيم،كما أوضح البلاغ أنه قام باقتناء هذه السيارات في إطار تجديد حظيرة سياراته المتهالكة، التي يتجاوز عمرها عشرة سنوات وأنها تستهلك مبالغ باهضة لإصلاحها في كل مرة .

وأن الأمر لم يكن عشوائيا او اعتباطيا بل بناء على دراسة أثبتت أن ما يقارب نفس المبلغ كان يصرف سنويا للإصلاح فقط ، أي ما يعادل 680 مليون منذ سنة 2009 .

وأن نفس نتائج الدراسة أدت إلى ضرورة شراء أسطول جديد لتوفير كل تلك المبالغ في السنوات القادمة خاصة أن المجلس مقبل على محطات ومواعيد دولية مهمة جدا، الموعد " الأول يأتي في إطار شراكة مع الإتحاد البرلماني الدولي له علاقة بمؤتمر الكوب 22 بمراكش، سيستضيف أزيد من 250 برلمانيا. والثاني يهم مؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي وسيعرف حضور أزيد من 260 مشاركا إفريقيا."

كما أن القرار اتخذ بالإجماع داخل مكتب مجلس المستشارين الذي يمثل كل الحساسيات السياسية، حسب لغة البلاغ .