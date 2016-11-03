مثير وبالصور.. صديقة الفتاة الفرنسية التي تتهم لمجرد باغتصابها تتضامن مع ''لمعلم'' بهذه الطريقة

مباشرة بعد المكالمة الهاتفية التي كشفت فيها عن هوية الفتاة التي تتهم سعد لمجرد باغتصابها، خرجت صديقة المشتكية '' لورا بريول''، بتدوينة مثيرة تساند فيها الفنان المغربي سعد لمجرد في محنته بعد اعتقاله.

"شوف تيفي"



مباشرة بعد المكالمة الهاتفية التي كشفت فيها عن هوية الفتاة التي تتهم سعد لمجرد باغتصابها، خرجت صديقة المشتكية " لورا بريول"، بتدوينة مثيرة تساند فيها الفنان المغربي سعد لمجرد في محنته بعد اعتقاله.



و أكدت "كانون مارسو"، عن دعمها الكامل للفنان المغربي سعد لمجرد حيث نشرت عبر صفحتها بالانستغرام" صورة بالأسود كُتب فيها " je suis saad "و علقت عليها بالقول: شكرا لكل من شجعني لقول الحقيقة و سنترك بعد هذه المعلومات الكلمة للعدالة الفرنسية.. وأنا أؤيد المغرب من كل قلبي في هذه القضية".



وكشفت صباح اليوم الخميس، صديقة الشابة التي تتهم الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها "لورا"، للصحافة الفرنسية، أنها كانت حاضرة في الملهى الليلي الذي تعرفت فيه صديقتها على سعد لمجرد.



و قالت إن سعد تعامل معهما بكامل الاحترام و كان منسجما مع صديقتها، بعدما كشف لهما عن مجموعة من الأغاني التي يؤديها و التي تلقى نجاحا كبيرا مضيفة، أن صديقتها ذهبت مع لمجرد بعد نهاية السهرة، بكامل إرادتها و بدون أي ضغط من سعد حيث غادرا الملهى و هما يمسكان ببعضهما.



واستبعدت الصديقة أن يكون سعد قد أقدم على اغتصاب "لورا"، بعد معاملته اللبقة والمؤدبة قبل انتقالهما إلى الفندق.



هذا وكانت الصحافة الفرنسية، قد كشفت اليوم الخميس عن هوية الفتاة الفرنسية التي أطاحت بالفنان المغربي سعد لمجرد.