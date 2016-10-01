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ضربة معلم..ربيع الخليع يفتتح الفرع الجديد الإفريقي للاتحاد الدولي للسكك الحديدية بالبيضاء وهذه هي التفاصيل
بتاريــخ : 3 نونبر 2016 / 19:57 ضربة معلم..ربيع الخليع يفتتح الفرع الجديد الإفريقي للاتحاد الدولي للسكك الحديدية بالبيضاء وهذه هي التفاصيل | اقتصاد
ضربة معلم..ربيع الخليع يفتتح الفرع الجديد الإفريقي للاتحاد الدولي للسكك الحديدية بالبيضاء وهذه هي التفاصيل
من المنتظر أن تحتضن العاصمة الاقتصادية الجمع العام للإتحاد الدولي للسكك الحديدية فرع إفريقيا، حيث ستعرف محطة الدار البيضاء الميناء تدشين مقر الفرع الإفريقي الجديد للإتحاد.

شوف تيفي

من المنتظر أن تحتضن العاصمة الاقتصادية الجمع العام للإتحاد الدولي للسكك الحديدية فرع إفريقيا، حيث ستعرف محطة الدار البيضاء الميناء تدشين مقر الفرع الإفريقي الجديد للإتحاد.

فربيع الخليع، الرجل الذي يحظى بالثقة الملكية والذي يشرف على أهم قطاعات النقل في المغرب سيشرف يوم غذ الجمعة رفقة بعض وزراء النقل الأفارقة وكبار مسؤولي قطاع النقل السككي في إفريقيا على افتتاح الفرع الجديد الإفريقي للإتحاد الدولي للسكك الحديدية بعد أن تم نقله من تونس العاصمة صوب مدينة الدار البيضاء.

الجدير بالذكر أن المغرب وفي شخص محمد ربيع لخليع يترأس لسنوات الإتحاد الدولي للسكك الحديدية فرع إفريقيا.

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ضربة معلم..ربيع الخليع يفتتح الفرع الجديد الإفريقي للاتحاد الدولي للسكك الحديدية بالبيضاء وهذه هي التفاصيل

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