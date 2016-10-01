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فيديو يشعل الفايسبوك..مغني راب ينقذ فتاة من التحرش الجنسي داخل حافلة للنقل العمومي
بتاريــخ : 3 نونبر 2016 / 19:48 فيديو يشعل الفايسبوك..مغني راب ينقذ فتاة من التحرش الجنسي داخل حافلة للنقل العمومي | دولي
فيديو يشعل الفايسبوك..مغني راب ينقذ فتاة من التحرش الجنسي داخل حافلة للنقل العمومي
نشرت العديد من المواقع العالمية، اليوم الخميس، فيديو أشعل صفحات التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله مغني راب في نيويورك وهو ينقذ فتاة تعرضت للتحرش الجنسي.

"شوف تيفي"

نشرت العديد من المواقع العالمية، اليوم الخميس، فيديو أشعل صفحات التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله مغني راب في نيويورك وهو ينقذ فتاة تعرضت للتحرش الجنسي.

وظهر مونييز مورانسي وهو مغني راب في الفيديو وهو يمسك رجلا بالقوة ويأمره بعدم التحرك، بعد أن ضبطه وهو يقوم بالتحرش الجنسي بفتاة داخل حافلة للنقل العمومي.

وشاهد هذا الفيديو المثير أكثر من مليون مشاهد إلى حدود اللحظة، حيث عبر جميع المتفاعلين معهم عن إعجابهم الكبير بشجاعة وشهامة المغني الشاب البالغ من العمر 21 عاما.

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