حزب بنعبدالله يدعو إلى التسريع في تشكيل الحكومة

دعا حزب التقدم والإشتراكية، إلى ''الرفع من وتيرة العمل على تشكيل الحكومة المقبلة'' بعد قرار اللجنة المركزية القاضي بمشاركة الحزب في الحكومة الجاري التشاور في شأن تأليفها برئاسة عبد الإله بن كيران.

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دعا حزب التقدم والإشتراكية، إلى "الرفع من وتيرة العمل على تشكيل الحكومة المقبلة" بعد قرار اللجنة المركزية القاضي بمشاركة الحزب في الحكومة الجاري التشاور في شأن تأليفها برئاسة عبد الإله بن كيران.

وطالب حزب التقدم والاشتراكية، "الأحزاب السياسية المعنية بالمشاورات، تغليب المصلحة الوطنية العليا، من خلال إنجاح هذه المحطة الهامة، بما يسمح للمغرب من مواصلة الانكباب على القضايا الأساسية للمواطنات والمواطنين، ومن الاستمرار في مباشرة العمل التشريعي والإصلاحات المفتوحة على عدد من الواجهات والأصعدة، تفعيلا للنموذج الوطني المتميز على المستويين الديموقراطي والتنموي".

وأفاد بلاغ لحزب الكتاب عقب إجتماع لمكتبه السياسي عن "تطلعه إلى أن تتوفر للحكومة المقبلة كافة شروط النجاح، الذي فيه نجاح للوطن، خاصة من خلال بناء تحالف حكومي متين قوامه الوفاء والانسجام والتضامن، على قاعدة برنامج حكومي وميثاق سياسي وأخلاقي".