مثير.. الفتاة التي أسقطت سعد المجرد تعمل كنادلة.. وهذه هي مهنتها المثيرة للجدل في وقت فراغها

كشفت وسائل إعلام فرنسية بأن المدون الفرنسي المشهور ''جيريمي جيلسون'' أشار على موقعه الرسمي اليوم الخميس، أن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي اتهمت سعد المجرد بمحاولة اغتصابها، تعمل كرئيسة للنادلات

"شوف تيفي"



كشفت وسائل إعلام فرنسية بأن المدون الفرنسي المشهور "جيريمي جيلسون" أشار على موقعه الرسمي اليوم الخميس، أن الفتاة الفرنسية "لورا بريول" التي اتهمت سعد المجرد بمحاولة اغتصابها، تعمل كرئيسة للنادلات بأحد المطاعم، وكعارضة للملابس الداخلية في وقت فراغها.



وبالإضافة إلى الكشف عن هوية الفتاة الفرنسية البالغة 20 عاما، فإن المدون المذكور، تضيف ذات المصادر، كشف تفاصيل ما وقع ليلة الحادث بين سعد المجرد ولورا بريول وذلك من خلال شهادة أدلت بها صديقتها المدعوة "ناديج"، والتي أكدت بأن المعلم كان لطيفا جدا، وقد التقوا به في فندق "Intercontinental" لإكمال السهرة، بعد ذلك شاهدت المجرد ولورا يتركان المكان وهما في انسجام كبير نحو فندق "Mariott"