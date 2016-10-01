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المجلس الدستوري يتلقى الطعن ضد إنتخاب 168 نائبا برلمانيا
بتاريــخ : 3 نونبر 2016 / 19:14 المجلس الدستوري يتلقى الطعن ضد إنتخاب 168 نائبا برلمانيا | بوليتيك
المجلس الدستوري يتلقى الطعن ضد إنتخاب 168 نائبا برلمانيا
بلغ عدد النواب البرلمانيين المنازع في إنتخابهم بالنسخة الحالية حوالي 168 نائبا موزعين على 75 دائرة إنتخابية محلية من أصل 92 الموجودة عبر التراب الوطني.

شوف تيفي

بلغ عدد النواب البرلمانيين المنازع في إنتخابهم بالنسخة الحالية حوالي 168 نائبا موزعين على 75 دائرة إنتخابية محلية من أصل 92 الموجودة عبر التراب الوطني.

وتلقى المجلس الدستوري حوالي 136 عريضة طعن إما بطريقة مباشرة أو من المحاكم الإبتداية تهم دوائر إنتخابية محلية بالإضافة إلى طعنين يخصان الدائرة الإنتخابية الوطنية.

وحسب إعلان للمجلس الدستوري، صدرت 05 عرائض عن ناخبين غير مرشحين، فيما عريضتان عن مرشحين لامنتمين ، في حين تصدر حزب العدالة والتنمية جميع التنظيمات السياسية ب 29 عريضة متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب 25 عريضة فيما قدمت جميع الأحزاب الثمانية المتبقية 8 عرائض.

وفي ذات السياق، وبالمقارنة مع الإنتخابات التشريعية لسنة 2011، تقلص عدد عرائض الطعون من 170 في سنة 2011 إلى 138 في الإقتراع الأخير، علما بان عدد الطعون كان قد بلغ في سنة 2007، حوالي 214 طعنا.

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