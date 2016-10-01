عاجل: هذه هوية ملتقط صورة سعد لمجرد لحظة اعتقاله

علمت'' شوف تيفي'' أن فنان مغربي مقيم بفرنسا ''دي جي''،هو من كان وراء التقاط صورة الفنان المغربي سعد لمجرد الأربعاء الماضي لحظة اعتقاله من الفندق.

شوف تيفي

علمت" شوف تيفي" أن فنان مغربي مقيم بفرنسا "دي جي"،هو من كان وراء التقاط صورة الفنان المغربي سعد لمجرد الأربعاء الماضي لحظة اعتقاله من الفندق.

و حسب مصادرنا ،يقيم الفنان المغربي بباريس حيث يعمل بإحدى الملاهي الليلية،و قد قام بالتقاط الصورة ،صدفة بعدما لمح الشرطة الفرنسية تعتقل الفنان المغربي سعد لمجرد.

و كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي"،ليست هناك أية علاقة بملتقط الصورة و مدير أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد،رضى البرادعي كما روجت لذلك وسائل إعلام مغربية.

للإشارة كان القضاء الفرنسي،قد أجل يوم أمس الأربعاء، البث في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد التي أصبحت محط اهتمام كبير من طرف وسائل إعلام عربية و دولية.