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بتاريــخ : 3 نونبر 2016 / 18:26 مؤلم.. هكذا كانت نهاية شاب حاول الحريك سباحة إلى السواحل الإسبانية | حوادث و حقوق
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عُثر اليوم الخميس، على غطاس في شاطئ بليونش القريب من سبتة المحتلة والمقابل لجبل طارق، جثة هامدة، وهو عالق في شباك صيد.

"شوف تيفي"

عُثر اليوم الخميس، على غطاس في شاطئ بليونش القريب من سبتة المحتلة والمقابل لجبل طارق، جثة هامدة، وهو عالق في شباك صيد.

وحسب مصادر محلية فإن الشكوك الأولى كانت تشير إلى أن الأمر يتعلق بغواص خاصة أنه كان يرتدي ملابس الغوص، إلا أن التحريات الأولية بينت أن الأمر يتعلق بشاب كان يحاول الهجرة سباحة إلى السواحل الإسبانية، إلا أنه علق في شبكة للصيد البحري بسبب التيارات البحرية القوية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح المختصة، قامت بنقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، وفتحت تحقيقا في الموضوع للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

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المغرب شوف تيفي المصالح المختصة سبتة جبل طارق جثة مستودع الأموات

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