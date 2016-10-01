الإتحاد الدستوري : نتقاسم مع التجمع الوطني للأحرار نفس '' الرؤية في تشكيل الحكومة القادمة''

أكد حزب الإتحاد الدستوري تشبثه باعتماد رؤية مشتركة مع حزب التجمع الوطني للأحرار في مرحلة تشكيل الحكومة القادمة ، معلنا عن تضامنه الكامل والمشروع معه إزاء هذه المرحلة.

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أكد حزب الإتحاد الدستوري تشبثه باعتماد رؤية مشتركة مع حزب التجمع الوطني للأحرار في مرحلة تشكيل الحكومة القادمة ، معلنا عن تضامنه الكامل والمشروع معه إزاء هذه المرحلة.

وأوضح حزب الحصان أنه "يتقاسم مع حزب التجمع الوطني للأحرار نفس التوجه الفكري، ويتكامل معه من حيث الأهداف والتطلعات، وينسجم معه من حيث البرامج، لذا فمن حقه بالتالي أن يتقاسم معه الرؤية في تشكيل الحكومة القادمة".

وأعاد حزب الحصان التأكيد على موقفه من خلال بلاغا توضيحي أصدره عشية اليوم الخميس بخصوص مبادرة التقارب بينه وبين حزب التجمع الوطني للأحرار وتشكيل فريق مشترك معه في مجلس النواب، في اتجاه بناء تحالف بين الحزبين.

ويأتي البلاغ الجديد لحزب الإتحاد الدستوري بعد الأنباء التي تتحدث عن رغبة لدى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بمشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة دون حزب الحصان.