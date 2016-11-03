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يا ربي السلامة.. العثور على مخلوق غريب ضواحي البيضاء.. تفاصيل مثيرة وخطيرة
بتاريــخ : 3 نونبر 2016 / 17:54 يا ربي السلامة.. العثور على مخلوق غريب ضواحي البيضاء.. تفاصيل مثيرة وخطيرة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. العثور على مخلوق غريب ضواحي البيضاء.. تفاصيل مثيرة وخطيرة
عثر ثلاثة شبان بمنطقة دار بوعزة بالقرب من منطقة كاريان بنعبيد ضواحي مدينة الدار البيضاء، الاثنين المنصرم، على مخلوق غريب متوحش.

"شوف تيفي"

عثر ثلاثة شبان بمنطقة دار بوعزة بالقرب من منطقة كاريان بنعبيد ضواحي مدينة الدار البيضاء، الاثنين المنصرم، على مخلوق غريب متوحش.

وحسب شهادة أحد هؤلاء الشباب الثلاثة لـ "شوف تيفي" فإنه تفاجأ رفقة صديقيه بالمخلوق الغريب وهو يحاول مهاجمتهم، وهو ما جعل أحدهم يقوم في لحظة رعب وخوف شديد بتوجيه ضربة قاتلة له على مستوى الرأس بواسطة حجارة من الحجم الكبير.

وأضاف هذا الشاهد بأنه وفور إصابة هذا المخلوق، فروا من عين المكان، خوفا من ردة فعله.

وتوصلت "شوف تيفي" بمجموعة من الصور التي تظهر لحظات العثور على هذا المخلوق الغريب، والتي توضح شكله الغريب والمخيف.

مخلوق غريب

مخلوق غريب

مخلوق غريب

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