مثير.. البسيج يعتقل لاعب بفريق مولودية مراكش لعلاقته بتنظيم إرهابي.. وهذه هي التفاصيل

أقدم المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروف اختصارا بـ ''البسيج ليلة أمس الأربعاء، على يقاف لاعب بفريق مولودية مراكش لكرة اليد، وذلك حسب ما كشفت عنه

"شوف تيفي"

أقدم المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروف اختصارا بـ "البسيج ليلة أمس الأربعاء، على يقاف لاعب بفريق مولودية مراكش لكرة اليد، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر محلية متطابقة.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن اعتقال الموقوف من منزله الكائن بحي العزوزية بمراكش، جاء بعد الاشتباه في علاقته بتنظيم الدولة الإسلامية في العرق والشام.