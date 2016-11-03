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بالصورة..الموت يُفجع ويحزن الفنانة سلمى رشيد
بتاريــخ : 3 نونبر 2016 / 17:41 بالصورة..الموت يُفجع ويحزن الفنانة سلمى رشيد | ثقافة و فنون
بالصورة..الموت يُفجع ويحزن الفنانة سلمى رشيد
كشفت الفنانة الشابة سلمى رشيد عبر حسابها الخاص على الانستغرام، قبل قليل، عن وفاة جدها.

"شوف تيفي"

كشفت الفنانة الشابة سلمى رشيد عبر حسابها الخاص على الانستغرام، قبل قليل، عن وفاة جدها.

وطالبت سلمى رشيد عشاقها بالدعاء لجدها بالرحمة، من خلال صورة نشرتها تعبر عن حزنها الشديد.

وتفاعل عشاق الفنانة بشكل كبير، حيث قدم العديد منهم الدعم المعنوي لها متمنين أن تكون وفاة جدها آخر الأحزان.

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