بعد زيارته الناجحة لشرق إفريقيا.. الملك محمد السادس يحل بالسينغال نهاية الأسبوع

ذكرت مصادر إعلامية سينغالية، أن الملك محمد السادس، سيحط الرحال نهاية الأسبوع الجاري بالعاصمة دكار لبدء زيارة رسمية للبلد المنتمي لدول غرب القارة الإفريقية.

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ذكرت مصادر إعلامية سينغالية، أن الملك محمد السادس، سيحط الرحال نهاية الأسبوع الجاري بالعاصمة دكار لبدء زيارة رسمية للبلد المنتمي لدول غرب القارة الإفريقية.

وحسب ذات المصادر، فزيارة الصداقة والمودة، ستنطلق يوم الأحد المقبل وتستغرق ثلاثة أيام سيناقش فيها الطرفان علاقات التعاون المتينة بين الطرفين، حيث سيتم التوقيع على عدة إتفاقيات إقتصادية وإجتماعية ودينية بحضور الملك محمد السادس ورئيس جمهورية السينغال.

وأضافت ذات المصادر، أن الزيارة المرتقبة للملك محمد السادس، لجمهورية السينغال، ستنتهي الثلاثاء المقبل، حيث تأتي الزيارة الملكية ، بعد رحلته التاريخية لأول مرة لدول بشرق إفريقيا، وهما رواندا وتنزانيا.