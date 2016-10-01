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هذه حقيقة قانونية توظيف الأكاديميات ل 11 ألف إطار ''بالكونطرا''
بتاريــخ : 3 نونبر 2016 / 17:32 هذه حقيقة قانونية توظيف الأكاديميات ل 11 ألف إطار بالكونطرا | بوليتيك
هذه حقيقة قانونية توظيف الأكاديميات ل 11 ألف إطار ''بالكونطرا''
خلافا لما ثم تداوله على نطاق واسع حول عدم قانونية توظيف 11 آلاف إطار بالتعاقد مع الأكاديميات ''بالكونطرا''، كشف خبير قانوني ''لشوف تيفي'' أن تعاقد الأكاديميات مع الأطر صحيح وقانوني لتوفر الضمانات

شوف تيفي 

خلافا لما ثم تداوله على نطاق واسع حول عدم قانونية توظيف 11 آلاف إطار بالتعاقد مع الأكاديميات "بالكونطرا"، كشف خبير قانوني "لشوف تيفي" أن تعاقد الأكاديميات مع الأطر صحيح وقانوني لتوفر الضمانات السياسية المتمثلة في وجود رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

وأوضحت ذات المصادر، أن الذين أفتوا بعدم قانونية توظيف 11 ألف إطار تربوي بالتعاقد، يستدلون بمخالفته للقانون والنصوص التنظيمية لعدم وجود مرسوم للتوظيف بالتعاقد موقع من طرف رئيس الحكومة خاصة وأن الأكاديميات باشرت الإجراءات بعد إعلان عن الخصاص الذي تعاني منه حسب الأسلاك التعليمية والمواد.

وأضافت ذات المصادر، أن تواجد عبد الإله بن كيران في الحكومة المقبلة، يعتبر ضمانا سياسيا قويا بسلامة الإجراءات التي باشرتها الأكاديميات بالتوظيف بالتعاقد، لأن أولى الإجراءات التي ستباشر ها الحكومة المقبلة بعد أخذ ثقة البرلمان والتعيين من طرف الملك برئاسة الرئيس الحالي بن كيران، ستوقع على المرسوم الذي يسمح بتوظيف الأكاديميات ل 11 ألف إطاربالكونطرا .

وفي ذات السياق، قالت ذات المصادر، أن وزارة التربية الوطنية، أعطت الضوء الأخضر للأكاديميات بالبدء في التعاقد مع الأطر بعد موافقة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة عبد الإله بن كيران، حيث أن ضمانة التوقيع على المرسوم متوفرة ولا إشكال سياسي وقانوني في الموضوع.

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