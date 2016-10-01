 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الإتحاد الدستوري : نتقاسم مع التجمع الوطني للأحرار نفس الرؤية في تشكيل الحكومة القادمة | بوليتيك

الإتحاد الدستوري : نتقاسم مع التجمع الوطني للأحرار نفس '' الرؤية في تشكيل الحكومة القادمة''

يا ربي السلامة.. العثور على مخلوق غريب ضواحي البيضاء.. تفاصيل مثيرة وخطيرة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. العثور على مخلوق غريب ضواحي البيضاء.. تفاصيل مثيرة وخطيرة

مثير.. البسيج يعتقل لاعب بفريق مولودية مراكش لعلاقته بتنظيم إرهابي.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مثير.. البسيج يعتقل لاعب بفريق مولودية مراكش لعلاقته بتنظيم إرهابي.. وهذه هي التفاصيل

بالصورة..الموت يُفجع ويحزن الفنانة سلمى رشيد | ثقافة و فنون

بالصورة..الموت يُفجع ويحزن الفنانة سلمى رشيد

بعد زيارته الناجحة لشرق إفريقيا.. الملك محمد السادس يحل بالسينغال نهاية الأسبوع | بوليتيك

بعد زيارته الناجحة لشرق إفريقيا.. الملك محمد السادس يحل بالسينغال نهاية الأسبوع

هذه حقيقة قانونية توظيف الأكاديميات ل 11 ألف إطار بالكونطرا | بوليتيك

هذه حقيقة قانونية توظيف الأكاديميات ل 11 ألف إطار ''بالكونطرا''

عاجل : الحموشي يعفي مسؤولين أمنيين من العيار الثقيل.. وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

عاجل : الحموشي يعفي مسؤولين أمنيين من العيار الثقيل.. وهذه هي التفاصيل

مؤلم.. طفلة تلفظ أنفاسها الأخيرة داخل مؤسسة تعليمية بالجديدة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤلم.. طفلة تلفظ أنفاسها الأخيرة داخل مؤسسة تعليمية بالجديدة.. وهذه هي التفاصيل

رجال الحموشي يطيحون بأخطر سارق للسيارات بأكادير | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يطيحون بأخطر سارق للسيارات بأكادير

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

عاجل : الحموشي يعفي مسؤولين أمنيين من العيار الثقيل.. وهذه هي التفاصيل
بتاريــخ : 3 نونبر 2016 / 17:28 عاجل : الحموشي يعفي مسؤولين أمنيين من العيار الثقيل.. وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
عاجل : الحموشي يعفي مسؤولين أمنيين من العيار الثقيل.. وهذه هي التفاصيل
مازال عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني يواصل مسلسل تخليق الإدارة العامة للأمن الوطني حيث أصدر قرار جريئا اليوم الخميس يقضي بإعفاء نائب مدير نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص من مهامه،

شوف تيفي

مازال عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني يواصل مسلسل تخليق الإدارة العامة للأمن الوطني حيث أصدر قرار جريئا اليوم الخميس يقضي بإعفاء نائب مدير نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص من مهامه، وذلك في انتظار البث في المخالفات والإخلالات المنسوبة إليه.

كما أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا مماثلا يقضي بإعفاء رئيس قسم "أمن نظم المعلومات" بالمفتشية العامة، وذلك على خلفية نتائج البحث الإداري الذي باشرته لجنة أمنية مشتركة، تتكون من عناصر التفتيش ومتخصصين في الإفتحاص والتدقيق ونظم المعلوميات.

ويأتي هذا القرار القاضي بإعفاء المسؤولين معا، وهما برتبة والي، في أعقاب قرارات مماثلة أصدرها المدير العام للأمن الوطني منذ أسبوعين تقريبا، وكانت قد شملت وقتها المدير المركزي لمديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص.

وفي تعليق على هذه القرارات، أكد مصدر أمني، أنها تندرج في سياق توطيد سياسة التخليق التي تضعها المديرية العامة للأمن الوطني في طليعة اهتماماتها، فضلا عن إرساء آليات متينة لتدعيم النزاهة والشفافية داخل مرفق الأمن.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عبداللطيف الحموشي الأمن الوطني الإدارة المغرب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الإتحاد الدستوري : نتقاسم مع التجمع الوطني للأحرار نفس الرؤية في تشكيل الحكومة القادمة | بوليتيك

الإتحاد الدستوري : نتقاسم مع التجمع الوطني للأحرار نفس '' الرؤية في تشكيل الحكومة القادمة''

بعد زيارته الناجحة لشرق إفريقيا.. الملك محمد السادس يحل بالسينغال نهاية الأسبوع | بوليتيك

بعد زيارته الناجحة لشرق إفريقيا.. الملك محمد السادس يحل بالسينغال نهاية الأسبوع

هذه حقيقة قانونية توظيف الأكاديميات ل 11 ألف إطار بالكونطرا | بوليتيك

هذه حقيقة قانونية توظيف الأكاديميات ل 11 ألف إطار ''بالكونطرا''

امحند العنصر يتجاهل لقاء عبد الإله بن كيران لتشكيل الحكومة | بوليتيك

امحند العنصر يتجاهل لقاء عبد الإله بن كيران لتشكيل الحكومة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الرميد بعد أحداث الحسيمة..خاص المغاربة يتحملو المسؤولية لكي لا تتكرر فاجعة الحسيمة | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

الرميد بعد أحداث الحسيمة..خاص المغاربة يتحملو المسؤولية لكي لا تتكرر فاجعة الحسيمة

مغربي يحس بالحكرة..منين طلقت مرتي بغيت نتزوج المرة الثانية و الشيخ و المقدم مبغاوش يعطيوني الوراق باش ندير العقد..واش كاين شي قانون كيمنعني من الزواج؟ | خارج البلاطو

مغربي يحس بالحكرة..منين طلقت مرتي بغيت نتزوج المرة الثانية و الشيخ و المقدم مبغاوش يعطيوني الوراق باش ندير العقد..واش كاين شي قانون كيمنعني من الزواج؟

بنكيران:التحقيق في قضية المرحوم محسن فكري يأخد طريقه الصحيح و حفاظا على استقرار الوطن طالبت بعدم الخروج إلى الاحتجاج | بــووز

بنكيران:التحقيق في قضية المرحوم محسن فكري يأخد طريقه الصحيح و حفاظا على استقرار الوطن طالبت بعدم الخروج إلى الاحتجاج

فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة بطنجة تحكي كيف تم حرمانها من رؤية الملك | زووم

فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة بطنجة تحكي كيف تم حرمانها من رؤية الملك

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الإتحاد الدستوري : نتقاسم مع التجمع الوطني للأحرار نفس الرؤية في تشكيل الحكومة القادمة | بوليتيك
منذ 7 دقائق

الإتحاد الدستوري : نتقاسم مع التجمع الوطني للأحرار نفس '' الرؤية في تشكيل الحكومة القادمة''

يا ربي السلامة.. العثور على مخلوق غريب ضواحي البيضاء.. تفاصيل مثيرة وخطيرة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. العثور على مخلوق غريب ضواحي البيضاء.. تفاصيل مثيرة وخطيرة

مثير.. البسيج يعتقل لاعب بفريق مولودية مراكش لعلاقته بتنظيم إرهابي.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مثير.. البسيج يعتقل لاعب بفريق مولودية مراكش لعلاقته بتنظيم إرهابي.. وهذه هي التفاصيل

بالصورة..الموت يُفجع ويحزن الفنانة سلمى رشيد | ثقافة و فنون

بالصورة..الموت يُفجع ويحزن الفنانة سلمى رشيد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.