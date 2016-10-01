مؤلم.. طفلة تلفظ أنفاسها الأخيرة داخل مؤسسة تعليمية بالجديدة.. وهذه هي التفاصيل

لفظت تلميذة، تدرس بالمستوى الثاني ابتدائي بمؤسسة تعليمية توجد بتراب جماعة مولاي عبد الله إقليم الجديدة، صباح اليوم الخميس، أنفاسها الأخيرة خلال الاستراحة الصباحية.

''شوف تيفي''

لفظت تلميذة، تدرس بالمستوى الثاني ابتدائي بمؤسسة تعليمية توجد بتراب جماعة مولاي عبد الله إقليم الجديدة، صباح اليوم الخميس، أنفاسها الأخيرة خلال الاستراحة الصباحية.

وحسب مصادر من عاصمة دكالة فإن الهالكة البالغة من العمر ثماني سنوات، سقطت جثة هامدة فجأة ودون سابق إنذار.

وأضافت المصادر ذاتها بأن هناك احتمالا كبيرا أن تكون التلميذة المتوفية قد تعرضت لأزمة قلبية، وقد تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لإخضاعها للتشريح ومعرفة ظروف وملابسات الوفاة.