رجال الحموشي يطيحون بأخطر سارق للسيارات بأكادير

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، يوم أمس الأربعاء، من إيقاف شاب يبلغ من العمر 22 سنة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بسرقة السيارات.

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، يوم أمس الأربعاء، من إيقاف شاب يبلغ من العمر 22 سنة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بسرقة السيارات.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' فقد تم ضبط المشتبه فيه متلبسا بسرقة سيارة كانت مركونة على مستوى مستوقف بحي المسيرة، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أخضع لها عن حجز مجموعة من الهواتف النقالة المتحصلة من السرقات بالشارع العام، بالإضافة إلى مفاتيح وأدوات يستعملها في تنفيذ أعماله الإجرامية، وتبين كذلك أن المعني بالأمر مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل قضايا مرتبطة بسرقة نوع محدد من السيارات.

هذا، وجرى وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، في الوقت الذي يجري البحث عن شريكه في الأعمال الإجرامية بعد تحديد هويته. فيما تم إرجاع الهواتف المتحصلة من السرقات إلى ذويها بعد تعرفهم على الجاني.