فضيحة..حضيو راسكم ألعيالات: مدرب في قاعة آيروبيك كيمارس الجنس وكيصور النساء وهما عريانات بحمام قاعة الرياضة بمراكش.. تفاصيل صادمة

اهتزت جماعة صخور الرحامنة شمال مدينة مراكش، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها مدرب يعمل في قاعة الآيروبيك، قام بممارسة الجنس مع نساء والتقط صور لأخريات داخل حمام القاعة وهن عاريات.

''شوف تيفي''



اهتزت جماعة صخور الرحامنة شمال مدينة مراكش، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها مدرب يعمل في قاعة الآيروبيك، قام بممارسة الجنس مع نساء والتقط صور لأخريات داخل حمام القاعة وهن عاريات.

وأوضحت يومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الخميس، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى انتشار صور لنساء مع المدرب في وضعيات مخلة بغرفة ملحقة بإدارة الصالة، وأخريات تم تصويرهن دون علمهن وهن عاريات بحمام قاعة الرياضة.

وأشارت اليومية إلى أن هذه الصور انتشرت بعد سرقة حاسوب المتهم المحمول، مما ساهم في تفجير هاته الفضيحة الأخلاقية التي هزت صخور الرحامنة، حيث قام الأشخاص الذين سرقوا حاسوب المدرب بنشر عشرات الصور الخليعة تكشف عن الممارسات اللا أخلاقية التي كان يقوم بها.

وتمت متابعة المعني بالأمر بتهمتي الفساد، وتصوير نساء في أوضاع خليعة، وأدين بثمانية أشهر سجنا نافذا، بعد أن بين البحث والتحقيق بأنه عمد إلى تثبيت كاميرات خفيّة بالمرافق الصحية للقاعة وتصوير بعض النساء المترددات على القاعة من أجل ممارسة الرياضة في أوضاع مخلة بالآداب، وتصوير أخريات وهو يمارس معهن الجنس.