امحند العنصر يتجاهل لقاء عبد الإله بن كيران لتشكيل الحكومة

كشفت مصادر مطلعة، أن مواقف بعض أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية هي التي دفعت امحند العنصر إلى تجاهل حضور لقاء تشاوري كان مقررا مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران مساء أمس الأربعاء.

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة، أن مواقف بعض أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية هي التي دفعت امحند العنصر إلى تجاهل حضور لقاء تشاوري كان مقررا مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران مساء أمس الأربعاء.

وحسب ذات المصادر، فما يطلق عليه داخل حزب الحركة الشعبية ''بالصقور'' طالبوا العنصر بربط المشاركة في الحكومة بدخول حزب التجمع الوطني للأحرار، في حين يضغط اخرون إلى الإستوزار في الحكومة المقبلة، ما دفع امحند العنصر إلى إرسال رسالة للجميع عبر تجاهل الإجتماع مع رئيس الحكومة بن كيران، وإبقاء الأمور معلقة إلى أجل غير مسمى.

وأفادت مصادر مطلعة من داخل حزب السنبلة، أن المكتب السياسي للحزب وافق على بدء امحند العنصر لقاءاته التشاورية مع رئيس الحكومة، بعدما منح المجلس الوطني للحزب المنعقد الأسبوع الماضي كامل الصلاحية لأمينه العام ومكتبه السياسي للتفاوض مع ابن كيران، لكن توقف أو تأخر عقد اللقاء بين الطرفين، هو لتوضيح رؤيا الطرفين وتبادل المعطيات.

من جهة ثانية، ومباشرة بعد تخلف امحند العنصر عن بدء المشاورات مع بن كيران، تعالت الأصوات داخل بعض المنخرطين بحزب الحركة الشعبية، تطالب بتشكيل لجنة للتفاوض، حتى ''لا ينفرد العنصر لوحده باتخاذ قرار المشاركة من عدمه.''





