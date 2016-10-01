خطير.. عصابة مسلحة تستهدف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالحي الحسني..وها كيفاش

علمت ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية بمنطقة الحي الحسني بالبيضاء، توصلت أخيرا بثلاثة شكايات من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، أكدوا من خلالها تعرضهم للاعتداء والسرقة على يد أفراد عصابة إجرامية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن المصالح الأمنية بمنطقة الحي الحسني بالبيضاء، توصلت أخيرا بثلاثة شكايات من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، أكدوا من خلالها تعرضهم للاعتداء والسرقة على يد أفراد عصابة إجرامية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أفراد هذه العصابة، يقومون باعتراض سبيل سيارات الأجرة ليلا، قبل أن يوجهوا لأصحابها طعنات بواسطة السلاح الأبيض لسرقة ممتلكاتهم، والفرار بعد ذلك إلى وجهة غير معلومة.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في الموضوع للكشف عن هوية أفراد هذه العصابة الخطيرة التي روعت منطقة الحي الحسني.