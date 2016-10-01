عاجل.. نزهة الركراكي والبشير عبدو يلتقيان سعد لمجرد اليوم

قد يتجرد الفرد من كل الأحاسيس العاطفية، وقد يضرب الدنيا بركلة، ويقول ''أنا مالي''، لكن الوجدان الإلهي الذي يربط كل واحد منا بوالديه يجعله يحس بالآلام والحسرة التي تخالج صدر كل أم يقبع ابنها في السجن،

شوف تيفي

قد يتجرد الفرد من كل الأحاسيس العاطفية، وقد يضرب الدنيا بركلة، ويقول ''أنا مالي''، لكن الوجدان الإلهي الذي يربط كل واحد منا بوالديه يجعله يحس بالآلام والحسرة التي تخالج صدر كل أم يقبع ابنها في السجن، سواء كان ذلك بسبب ارتكاب جرم حقيقي أو اعتقاله ظلما وعدوانا... لكن هذه الآلام قد تُخفف عن صدر الأم والفنانة نزهة الركراكي بعد أن أتيحت لها اليوم فرصة رؤية ابنها اليوم لأول مرة رفقة البشير عبدو الذي التقاه في المحكمة سابقا.

وجدير بالذكر أن لقاء المحامي ديبون بسعد لمجرد أمس الأربعاء ، قد دام وفق مصادر ''شوف تيفي''، ثلاث ساعات، وعلى أساسه، لا يستبعد مصدرنا أن يكون هذا اللقاء، سببا في إمكانية رؤية الركراكي لإبنها مساء اليوم..على الأقل للتخفيف عليها جراء الهزة النفسية التي أصيبت بها بعد هذا الحادث المأساوي ..