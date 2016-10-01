سكان حي المنصورية في وقفة احتجاجية..قاطعين لينا الماء هاذي عامين و معندناش وسائل النقل..شوفو من حالنا

سكان حي المنصورية في وقفة احتجاجية..قاطعين لينا الماء هاذي عامين و معندناش وسائل النقل..شوفو من حالنا