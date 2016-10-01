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بتاريــخ : 3 نونبر 2016 / 15:57 الغليان يعود إلى قناة ميدي ان تيفي وها علاش | صحافة
الغليان يعود إلى قناة ميدي ان تيفي وها علاش
في إطار إعلان الإدارة الجديدة عن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقناة الطنجاوية ''ميدي ان تيفي'' كشف المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل أن الاجتماعات التي تم عقدها مع حسن خيار المدير العام

شوف تيفي

في إطار إعلان الإدارة الجديدة عن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقناة الطنجاوية ''ميدي ان تيفي'' كشف المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل أن الاجتماعات التي تم عقدها مع حسن خيار المدير العام للقناة لم تكن بغرض التشاور والتداول في هذا الشأن وإنما فقط كانت جلسات للإخبار.
وانتقد بلاغ للنقابة تماطل حسن خيار في جلب الخبرة الخارجية واستقدام ذوي الاختصاص والتجربة في المجال التلفزيوني، كما دعا المصدر ذاته إلى ضخ دماء جديدة في القناة وتوفير الظروف المهنية للاشتغال وتحفيز المهنيين على المثابرة، عوض لجوء الإدارة إلى زرع ثقافة التيئيس والترهيب.
ويعيش مهنيو القناة الطنجاوية حالة من اليأس والضغط وهو الشيء الذي جعل المكتب النقابي يدق ناقوس الخطر ويحذر من خطورة الإحساس العام بالعبء الإضافي في العمل والضغط المجاني الذي يؤثر على جودة المضامين ويقطع مع كل حلم في التميز داخل المشهد الإعلامي الوطني والإقليمي.
وطالب المصدر ذاته بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وبتوفير إمكانيات العمل وتحديد المهام والمسؤوليات بكل وضوح، كما دعا إلى احترام التخصصات وتبني منطق التدرج في العقوبة في حالة إثبات الخطأ المهني.
جدير بالذكر أن حسن خيار ومنذ تعيينه على رأس القناة خلق ارتباكا على مستوى البرمجة تمخضت عنه قرارات بوقف مجموعة من البرامج رغم حصولها على أرقام محترمة من المتابعة كان آخرها برنامج ''سطار نيوز'' الذي يقدمه حمزة الفيلالي والذي أعدمه حسن خيار دون تقديم أي تبريرات لهذا القرار.

 

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حسن خيار ميدي ان تيفي طنجة المكتب النقابي حمزة الفيلالي برامج

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