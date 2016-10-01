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البشير عبدو يبحث عن وسطاء من محيط الفتاة الفرنسية قصد إقناعها بالتنازل عن التهم التي وجهتها لإبنه سعد المجرد
بتاريــخ : 3 نونبر 2016 / 15:34 البشير عبدو يبحث عن وسطاء من محيط الفتاة الفرنسية قصد إقناعها بالتنازل عن التهم التي وجهتها لإبنه سعد المجرد | ثقافة و فنون
البشير عبدو يبحث عن وسطاء من محيط الفتاة الفرنسية قصد إقناعها بالتنازل عن التهم التي وجهتها لإبنه سعد المجرد
في الوقت الذي كانت المحاولات الرامية إلى إقناع الفتاة الفرنسية بالتنازل عن التهم التي وجهتها ضد الفنان سعد لمجرد، قريبة من بلوغ مراميها.. بدا أن هناك شيء ما حال دون تحقيق ذلك. ليجد ''المتدخلون''

شوف تيفي

في الوقت الذي كانت المحاولات الرامية إلى إقناع الفتاة الفرنسية بالتنازل عن التهم التي وجهتها ضد الفنان سعد لمجرد، قريبة من بلوغ مراميها.. بدا أن هناك شيء ما حال دون تحقيق ذلك. ليجد ''المتدخلون'' أنفسهم أمام نفق يمكن وصفه بـ''المسدود''.
وعلمت ''شوف تيفي'' من مصادرها، أن الفنان البشير عبدو، والد سعد لمجرد، لا يفضل متابعة القضية من موضع المتفرج. فالرجل يعيش حالة نفسية صعبة بسبب تطورات ملف إبنه، خاصة وأن مشاعر الأبوة تحركه لتخليص نجله من هذه الورطة التي تكبر ككرة ثلج. لذلك، تقول مصادرنا، لجأ البشير عبدو إلى طرق العديد من أبواب شخصيات وازنة في المغرب وفرنسا، من أجل إنصاف إبنه. كما أنه، تضيف المصادر ذاتها، يبحث حاليا عن وسطاء من المحيط القريب من الفتاة الفرنسية، كي تتدخل من أجل إقناعها بالتنازل عن التهم التي وجهتها لإبنه، خاصة وأنه يَعتبر سعد فنانا تسكنه أخلاق عالية ، لا يستحق كل هذه المعاناة، وأنه ضحية مؤامرة حيكت في الخفاء لإطفاء نجوميته التي وصلت للعالمية...الله يفرج عليكوم أسي البشير..

 

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البشير عبدو يبحث عن وسطاء من محيط الفتاة الفرنسية قصد إقناعها بالتنازل عن التهم التي وجهتها لإبنه سعد المجرد

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