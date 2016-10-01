عاجل..هذا هو مصير فتاتي ''البوسة'' بمراكش المتهمتين بالشذوذ الجنسي

تم اليوم الخميس، إطلاق سراح القاصرتين، المتهمتين بالشذوذ الجنسي، عقب العثور عليهما متلبستين بتبادل القبل فوق سطح منزل بمنطقة الداوديات بمدينة مراكش.

''شوف تيفي''



تم اليوم الخميس، إطلاق سراح القاصرتين، المتهمتين بالشذوذ الجنسي، عقب العثور عليهما متلبستين بتبادل القبل فوق سطح منزل بمنطقة الداوديات بمدينة مراكش.

وجاء قرار الإفراج عن ''فتاتي البوسة'' عقب تقدم دفاعهما بملتمس السراح المؤقت خلال الجلسة التي انعقدت فعالياتها صباح اليوم الخميس بالمحكمة الابتدائية مراكش.

ومن المنتظر أن تنطلق محاكمة الفتاتين بشكل فعلي غدا الجمعة، بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وسط حضور قوي للعديد من الجمعيات الحقوقية المدافعة عن الحريات الفردية.