إنفراد : الداخلية تجتمع بالمسؤولين الترابيين لمناقشة ''تطبيق القانون مع إحترام كرامة المواطن''

كشفت مصادر خاصة، أن وزارة الداخلية تستعد لعقد إجتماع موسع مع العمال والولاة ومسؤولي بعض القطاعات التابعة لها، لحثهم على ''إحترام كرامة المواطنين في تطبيق القانون''.

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كشفت مصادر خاصة، أن وزارة الداخلية تستعد لعقد إجتماع موسع "عن بعد"مع العمال والولاة ومسؤولي بعض القطاعات التابعة لها، لحثهم على "إحترام كرامة المواطنين في تطبيق القانون".

وأضافت ذات المصادر، أن التحضيرات للإجتماع الموسع " عن بعد" إنطلقت منذ الإثنين الماضي بعد حادثة "محسن فكري" ووقائع سابقة إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، تظهر خلافات ومشاداة بين ممثلي السلطة وهم يقومون بتطبيق القانون مع بعض المواطنين.

وأوضح ذات المصدر، أن وزير الداخلية سيخاطب الولاة والعمال عن بعد" غدا الجمعة، سيناقش آليات حديثة في كيفية التعامل مع بعض الوقائع التي تتطلب تطبيق القانون لكنها تجابه بعدم التفهم من مواطن متضرر من تطبيق القانون كحالة الباعة المتجولين وقضايا أخرى.





