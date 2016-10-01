عاجل و بالفيديو: صديقة الفتاة التي تتهم سعد لمجرد باغتصابها تخرج عن صمتها و تكشف ما وقع بالضبط ليلة اتهام سعد لمجرد داخل الملهى الليلي

كشفت فتاة تدعى ''ناضيج لكروا''، صديقة الشابة التي تتهم الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها ''لورا''، للصحافة الفرنسية، أنها كانت حاضرة في الملهى الليلي التي تعرفت فيه صديقتها على سعد لمجرد.

شوف تيفي:

كشفت فتاة تدعى "ناضيج لكروا"، صديقة الشابة التي تتهم الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها "لورا"، للصحافة الفرنسية، أنها كانت حاضرة في الملهى الليلي التي تعرفت فيه صديقتها على سعد لمجرد.

و قالت "ناضيج"، إن سعد تعامل معهما بكامل الاحترام و كان منسجما مع صديقتها ،بعدما كشف لهما عن مجموعة من الأغاني التي يؤديها و التي تلقى نجاحا كبيرا.

و في ذات التصريح ، أفادت "ناضيج" أن صديقتها ذهبت مع لمجرد بعد نهاية السهرة، بكامل إرادتها و بدون أي ضغط من سعد حيث غادرا الملهى و هما يمسكان ببعضهما.

و استبعدت الصديقة،أن يكون سعد قد أقدم على اغتصاب "لورا"، بعد معاملته اللبقة و المؤدبة قبل انتقالهما إلى الفندق.

هذا وكانت الصحافة الفرنسية، قد كشفت اليوم الخميس عن هوية الفتاة الفرنسية التي أطاحت بالفنان المغربي سعد لمجرد.

و تدعى الفتاة حسب رواية صديقتها التي كانت متواجدة معها قبل ساعات من وقوع الحادث، "لورا بريول"و هي فرنسية تبلغ 20 سنة من أصل فرنسي .





