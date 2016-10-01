فيديو خطير..جزائريين شدو شفار وعذبوه بوحشية وعلقوه من رجليه والبوليس كيشوف..وها شحال ديا الفلوس سرق

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يُظهر محاصرة المئات من الجزائريين لسارق تم ضبطه خلال تنفيذه لعملية سرقة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يُظهر محاصرة المئات من الجزائريين لسارق تم ضبطه خلال تنفيذه لعملية سرقة.

ويظهر هذا الفيديو الخطير، قيام الجزائريين بتعليق السارق إلى جانب حائط طيني بعد الاعتداء عليه بالضرب، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية وتنقذه من موت وشيك، بعد أن اكتفت في البداية بمشاهدة المواطنين وهم يقومون بتعذيبه بوحشية..

وكشفت وسائل إعلام جزائرية بهذا الخصوص أن السارق الضحية، ضبطه مواطنون وهو متلبس بسرقة 20 مليون دينار، لينهالوا عليه بالضرب الشنيع، قبل أن يسلموه للشرطة.



