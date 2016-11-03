عاجل وأخيرا الصحافة الفرنسية تنجح في الكشف عن هوية الفتاة التي أطاحت بالفنان المغربي سعد لمجرد

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كشفت الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس عن هوية الفتاة الفرنسية التي أطاحت بالفنان المغربي سعد لمجرد.
و تدعى الفتاة حسب رواية صديقتها التي كانت متواجدة معها قبل ساعات من وقوع الحادث، "لورا بريول"و هي فرنسية تبلغ 20 سنة من أصل فرنسي .
و قد أجرى الموقع الفرنسي، اتصالا هاتفيا مع صديقة لورا التي كانت متواجدة معها في الحانة التي سهروا فيها ، حيث أكدت أن صديقتها ذهبت مع لمجرد بمحض إرادتها .
و سنعود لتفاصيل هذا الخبر لاحقا
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