عاجل وأخيرا الصحافة الفرنسية تنجح في الكشف عن هوية الفتاة التي أطاحت بالفنان المغربي سعد لمجرد

كشفت الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس عن هوية الفتاة الفرنسية التي أطاحت بالفنان المغربي سعد لمجرد.

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كشفت الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس عن هوية الفتاة الفرنسية التي أطاحت بالفنان المغربي سعد لمجرد.

و تدعى الفتاة حسب رواية صديقتها التي كانت متواجدة معها قبل ساعات من وقوع الحادث، "لورا بريول"و هي فرنسية تبلغ 20 سنة من أصل فرنسي .

و قد أجرى الموقع الفرنسي، اتصالا هاتفيا مع صديقة لورا التي كانت متواجدة معها في الحانة التي سهروا فيها ، حيث أكدت أن صديقتها ذهبت مع لمجرد بمحض إرادتها .

و سنعود لتفاصيل هذا الخبر لاحقا