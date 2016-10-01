أطراف في حزب الأحرار تطالب أخنوش بالتفاوض بشكل أحادي مع بن كيران وفض الارتباط مع حزب الحصان

أمام تشبث رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، رافضا بذلك الانصياع لعزيز أخنوش الأمين العام الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار ومطلبه الغريب بإقصاء حزب الميزان من

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أمام تشبث رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، رافضا بذلك الانصياع لعزيز أخنوش الأمين العام الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار ومطلبه الغريب بإقصاء حزب الميزان من تشكيلة الأغلبية الحكومية، مقابل حكومة وفاق تضم حزبه وأحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري. رفعت أطراف داخل حزب الأحرار أصواتها وإن كانت أقلية مطالبة أخنوش بالتفاوض باسم حزب الحمامة لاغير، خاصة أن التوجه العام داخل الأمانة العامة للمصباح بات يرفض ضم حزب الاتحاد الدستوري إلى مكونات الأغلبية، حسب ما أكده مصدر حزبي. وأضاف المصدر بأن التوجه الذي بدا يطفو على السطح في حزب الأحرار بات يضغط بقوة للدخول إلى الحكومة، خوفا من الإقصاء، واتجاه بن كيران صوب تشكيل حكومة أقلية، مما يعني خروجهم إلى صفوف المعارضة. ودعوا أخنوش إلى فض ارتباطه بحزب الحصان، وأن يدع هذا الأخير يتفاوض باسمه مع رئيس الحكومة. وهو الحل الأسلم حسب بعض القياديين في حزب الأحرار للاستفادة من كعكة الحكومة.