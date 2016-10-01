حصاد : الجهات التي تدعو إلى الخروج للاحتجاج غدا على مقتل محسن فكري

أكد وزير الداخلية محمد حصاد، إن التحقيق المفتوح حول وفاة “محسن فكري” بمدينة الحسيمة سيذهب إلى أبعد مدى”.

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أكد وزير الداخلية محمد حصاد، إن التحقيق المفتوح حول وفاة “محسن فكري” بمدينة الحسيمة سيذهب إلى أبعد مدى”.

وصرح محمد حصاد لوسائل الإعلام قبل قليل اليوم الخميس من داخل مقر وزارة العدل والحريات أن كل من ثبت تورطه فيالقضية ستتم محاسبته مهما كانت مكانته وبدون استثناء"

وتابع حصاد حديثه لوسائل الإعلام أنالجهات التي تدعو للإحتجاج في مواقع التواصل الإجتماعي وإلى الخروج إلى الشوارع يوم غد الجمعةمعروفة ودائما ما تخرج إلى الشارع في مثل هذه المناسبات".