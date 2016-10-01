خطير.."أب تلميذة" تْعرَّا وسط مؤسسة تعليمية في مراكش وسلخ الأساتذة..وهذه هي التفاصيل

شهدت مدرسة مليلية بحي السعادة بمراكش، صباح اليوم الخميس، أحداثا خطيرة، بطلها شخص دخل إلى المؤسسة التعليمية وهو في حالة هستيرية وقام بالاعتداء على مجموعة من الأساتذة.

"شوف تيفي"



شهدت مدرسة مليلية بحي السعادة بمراكش، صباح اليوم الخميس، أحداثا خطيرة، بطلها شخص دخل إلى المؤسسة التعليمية وهو في حالة هستيرية وقام بالاعتداء على مجموعة من الأساتذة.

وحسب مصادر محلية فإن هذا الشخص هو أب تلميذة بالمؤسسة المذكورة، دخلت مع أستاذتها في جدال حاد تبادلتا فيه السب والقذف، وهو الأمر الذي جعل زميلات الأستاذة يتدخلن لفظ النزاع، إلا أن الإشكال لم يقف عند هذا الحد بعد أن غادرت التلميذة المؤسسة وعادت إليها رفقة والدها الذي اقتحمها بالقوة واعتدى على إحدى الأستاذات بالضرب.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الأب كان في حالة هستيرية وقام بنزع ملابسه وتوعد الأساتذة بالقتل، ما تسبب في وقوع فوضى تسببت في حالة من الرعب والهلع داخل المؤسسة التي عرفت لحظتها حالات الإغماء نتيجة الرعب والهلع الشديد.



