بن كيران لشوف تيفي : طلبت من أعضاء حزبي عدم المشاركة في احتجاجات وفاة محسن فكري'' تجنبا للفتنة لا قدر الله..

صرح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيرانلشوف تيفي'' أن توجيهه لأعضاء حزبه بعدم المشاركة في الإحتجاجات التي إنطلقت مباشرة بعد وفاةمحسن فكري'' بالحسيمة، هو درءا لفتنة لا قدر الله''.

شوف تيفي

صرح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيرانلشوف تيفي" أن توجيهه لأعضاء حزبه بعدم المشاركة في الإحتجاجات التي إنطلقت مباشرة بعد وفاةمحسن فكري" بالحسيمة، هو درءا لفتنة لا قدر الله".

وتابع بن كيران تصريحه حول فاجعةمحسن فكري" بالقول" فلنترك القضاء يأخذ مجراه، هناك مؤسسات للدولة تشتغل حول القضية".

وتأتي تصريحات بن كيران خلال ترِؤسه في هذه اللحظات بمقر وزارة العدل والحريات إنطلاق الأيام المفتوحة للوزارة بإشراف من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وبحضور عدد من الوزراء والشخصيات الأجنبية والفاعلين الحقوقيين والقانونيين والسياسيين.