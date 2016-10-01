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عاجل:بعد تأجيل البث في قضيته..والدة لمجرد تُنقل إلى مستشفى بباريس و هذه التفاصيل
بتاريــخ : 3 نونبر 2016 / 12:05 عاجل:بعد تأجيل البث في قضيته..والدة لمجرد تُنقل إلى مستشفى بباريس و هذه التفاصيل | ثقافة و فنون
عاجل:بعد تأجيل البث في قضيته..والدة لمجرد تُنقل إلى مستشفى بباريس و هذه التفاصيل
علمتشوف تيفي'' من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد، تتواجد بباريس، أن الفنانة المغربية نزهة الركراكي والدة لمجرد، نقلت يوم أمس الأربعاء إلى مستشفى بباريس.

شوف تيفي
علمتشوف تيفي" من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد، تتواجد بباريس، أن الفنانة المغربية نزهة الركراكي والدة لمجرد، نقلت يوم أمس الأربعاء إلى مستشفى بباريس.
و جاء نقل الركراكي إلى المستشفى بعد إصابتها بأزمة نفسية حين اطلعت على تفاصيل قضية ابنها المعتقل على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.
و قد دخلت الركراكي في نوبة هستيرية من البكاء مجرد علمها بتأجيل القضاء الفرنسي البث في القضية إلى غاية الأسبوع المقبل.
للإشارة كان القضاء الفرنسي أجل يوم أمس البث في طلب استئناف دفاع لمجرد،قصد متابعته في حالة سراح إلى غاية يوم الأربعاء المقبل.

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