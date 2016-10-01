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ضجة بالمغرب بسبب اعتقال فتاتي القبلة القاصرتين المتهمتين بالشذوذ الجنسي
بتاريــخ : 3 نونبر 2016 / 10:34 ضجة بالمغرب بسبب اعتقال فتاتي القبلة القاصرتين المتهمتين بالشذوذ الجنسي | حوادث و حقوق
ضجة بالمغرب بسبب اعتقال فتاتي القبلة القاصرتين المتهمتين بالشذوذ الجنسي
أطلق مجلةأقليات'' المساندة لحقوق المثليين بالمغرب، على صفحتها الفايسبوكية، حملة للتضامن مع ما أطلق عليهن إعلاميافتاتي القبلة'' القاصرتين والبالغتين من العمر 16 و17 عامًا ، واللائي تم اعتقالهن بمدينة

"شوف تيفي"

أطلق مجلةأقليات" المساندة لحقوق المثليين بالمغرب، على صفحتها الفايسبوكية، حملة للتضامن مع ما أطلق عليهن إعلاميافتاتي القبلة" القاصرتين والبالغتين من العمر 16 و17 عامًا ، واللائي تم اعتقالهن بمدينة مراكش ومتابعتهن بتهمة الشذوذ الجنسي.

وكشفت مجلة أقليات بأن حيثيات الملف تعود إلى يوم الخميس المنصرم، حينما قام ابن خالة أحد المعتقلتين بتصويرهما وهما يتبادلان القبل على سطح البيت بمراكش ، ثم شارك الفيديو مع بقية أعضاء الأسرة الذين لم يترددوا بدورهم في الاتصال بالشرطة، ليتم اعتقالهن، واتخاذ قرار محاكمتهن قضائيا غدا الجمعة.

وعلاقة بالموضوع فقد نشرت حركةمالي" للدفاع عن الحريات الفردية صورة تضامنية مع الفتاتين، تظهر فيها مؤسستي الحركة، زينب الغزوي، وابتسام لشكر، رفقة عبارةنحن من متبايني الجنس، وندعم حقوق كل الفئات الجنسية"، وهو الأمر الذي جعل العديد من النشطاء يتفاعلون بشدة حيث تباينت الآراء بين مطالب بإخراج الفتاتين المعتقلتين، وبين مطالب بمعاقبتهن بأشد العقوبات.

 

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