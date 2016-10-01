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بتاريــخ : 3 نونبر 2016 / 02:19 توضيح بخصوص انبعاث ثاني أوكسيد الكبريت بالمنصة الصناعية للجرف الأصفر | مجتمع
توضيح بخصوص انبعاث ثاني أوكسيد الكبريت بالمنصة الصناعية للجرف الأصفر
شهدت ليلة الثلاثاء- الأربعاء، انبعاثا محدوداً لغاز ثاني أوكسيد الكبريت (SO2) بالمنصة الصناعية للجرف الأصفر عند إحدى عمليات التشغيل بعد الصيانة الدورية لإحدى خطوط إنتاج الحمض الكبريتي.



"شوف تيفي":

شهدت ليلة الثلاثاء- الأربعاء، انبعاثا محدوداً لغاز ثاني أوكسيد الكبريت (SO2) بالمنصة الصناعية للجرف الأصفر عند إحدى عمليات التشغيل بعد الصيانة الدورية لإحدى خطوط إنتاج الحمض الكبريتي.

وحسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإنه ولمواجهة الوضع تم تفعيل التدابير الوقائية المعتمدة في مثل هذه الحالات، وذلك بكل نجاعة ووفقا لمعايير السلامة الصناعية لمجموعة OCP، وقد تم كذلك إخلاء المحيط القريب للحادثة والمنشآت المجاورة، بالإضافة إلى نقل بعض المستخدمين نحو مستشفيات مدينة الجديدة من أجل إجراء الفحوصات الطبية، وحالتهم الصحية مستقرة ومطمئنة.

وبالمقابل، يضيف البلاغ، تم القيام باختبارات فورية لجودة الهواء بالموقع الصناعي للجرف الأصفر والمنطقة المحيطة، والتي أظهرت جميعها تبديدا سريعا وكاملا للانبعاثات، وكإجراء احترازي، تم وقف خط الإنتاج المعني بالحادثة، واتخذت كافة التدابير اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحادثة، في حين ظلت الوضعية عادية بباقي وحدات الموقع الصناعي.

وأكدت مجموعة الصحة والسلامة OCP بأن راحة المستخدمين والتجمعات المجاورة تعتبر أولوية كبرى لها، وذلك بتنسيق تام مع السلطات المحلية المختصة.

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي منطقة الجرف الأصفر ثاني أوكسيد الكبريت الصيانة الدورية

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