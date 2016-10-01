حجز كمية مهمة من المعجون والحشيش والقرقوبي في كازا

تمكنت منطقة أمن سيدي البرنوصي ومنطقة أمن عين الشق من خلال خمس عمليات متفرقة، أخيراً، من إيقاف سبعة أشخاص لتورطهم في ترويج المخدرات.

"شوف تيفي"



تمكنت منطقة أمن سيدي البرنوصي ومنطقة أمن عين الشق من خلال خمس عمليات متفرقة، أخيراً، من إيقاف سبعة أشخاص لتورطهم في ترويج المخدرات.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد أسفرت العمليات الأربع الأولى بسيدي البرنوصي، عن حجز ما يقارب 2810 غرام من مخدر المعجون و850 غراما من مخدر الشيرا و 2 قرص مهلوس نوع "إكستازي"، بعد أن تمكنت من إيقاف أربعة أشخاص.



وأوضح البلاغ كذلك بأن العملية الخامسة، والتي أقدمت عليها مصالح أمن عين الشق، أسفرت بدورها عن حجز 79 غرام من مادة الكوكايين وإيقاف ثلاثة أشخاص لتورطهم في هذه القضية، وقد تم تقديمهم إلى العدالة من أجل المنسوب إليهم.



