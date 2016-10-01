الجريمة تتسع ببرشيد واغتصاب رجل بالمنطقة يخلف استنكارا شعبيا

مازال إقليم برشيد يعيش على وقع الجريمة، فبعد الأحداث الكثيرة التي وقعت خلال الشهرين الماضيين مازالت تداعيات اغتصاب رجل وهو أب لطفلين من طرف مجهولين بالمنطقة رائجة بين سكان المدينة الذين استنكروا

شوف تيفي



مازال إقليم برشيد يعيش على وقع الجريمة، فبعد الأحداث الكثيرة التي وقعت خلال الشهرين الماضيين مازالت تداعيات اغتصاب رجل وهو أب لطفلين من طرف مجهولين بالمنطقة رائجة بين سكان المدينة الذين استنكروا ما وقع للرجل الذي يعيش أزمة نفسية.

وكشف مصدر مطلع أن الرجل تعرض لاعتداء بالسلاح بعد اغتصابه، حيث قدمت زوجته شكاية في الموضوع منذ التاسع عشر أكتوبر لكن لم تتمكن الشرطة من القبض على الجناة الشيء الذي جعل بعض المقربين يتساءلون عن مآل الشكاية.



