بالأرقام : الداخلية تكشف عدد الأصوات التي نالها كل حزب في اللائحتين الوطنية والمحلية لإقتراع 7 أكتوبر

كشفت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، بأن حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة تصدرا نتائج اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، من حيث عدد الأصوات على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية

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كشفت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، بأن حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة تصدرا نتائج اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، من حيث عدد الأصوات على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، استنادا إلى النتائج المضمنة في محاضر العمليات الانتخابية برسم هذا الاقتراع.



وإستنادا لذات المصادر، فقد حل حزب العدالة والتنمية، في المقدمة بحصوله بالدوائر الانتخابية المحلية على مليون و571 الفا و659 صوتا، بنسبة 27,14 في المائة،(98 مقعدا بنسبة 32,13 في المائة) وعلى مليون و618 ألفا و963 صوتا، في الدائرة الانتخابية الوطنية، بنسبة 27,88 في المئة (30 في المئة من المقاعد)، ليبلغ مجموع المقاعد التي حصل عليها الحزب 125 مقعدا بنسبة 31,65 بالمئة.



فيما جاء حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية، بحصوله في الدوائر الانتخابية المحلية على مليون و205 الاف و444 صوتا، بنسبة 20,82 في المئة، (81 مقعدا بنسبة 26,56 في المئة) وعلى مليون و216 الفا و552 صوتا في الدوائر الانتخابية الوطنية بنسبة 20,95 في المائة (21 مقعدا بنسبة 23,33 في المئة)، ليبلغ مجموع المقاعد التي حصل عليها الحزب 102 مقعدا بنسبة 25,82 بالمئة.



وحسب ذات المصادر، حل حزب الإستقلال في المرتبة الثالثة بعد حصوله على 621 ألفا و280 صوتا في الدوائر الانتخابية المحلية بنسبة 10,73 في المائة (35 مقعدا بنسبة 11,47 في المائة ، وعلى 620 الفا و41 صوتا بنسبة 10,68 في المائة في الدوائر الانتخابية الوطنية (11 مقعدا بنسبة 12,22 في المائة) ، ليحصل الحزب على 46 مقعدا بنسبة 11,65 في المائة.



وأضافت ذات المصادر، إلى أن باقي عدد الأصوات والمقاعد المحصل عليها بحسب الانتماء السياسي تتوزع على الشكل التالي :



حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 558 الفا و875 مقعدا في الدوائر الانتخابية المحلية بنسبة 9,65 في المئة (28 مقعدا بنسبة 9,18 بالمئة) وعلى 544 الفا و118 صوتا في الدوائر الانتخابية الوطنية بنسبة 9,37 في المئة (9 مقاعد بنسبة 10 في المئة).



وبلغ مجموع المقاعد التي حصل عليها الحزب37 مقعدا بنسبة 9,37 في المئة.



وحصل حزب الحركة الشعبية على 409 الاف و85 صوتا في الدوائر الانتخابية المحلية بنسبة 7,06 في المئة، (20 مقعدا بنسبة 6,56 في المئة)، وعلى 397 الفا و85 صوتا في الدوائر الانتخابية الوطنية بنسبة 6,84 في المئة (7 مقاعد بنسبة 7,78 في المئة).

وبلغ مجموع المقاعد التي حصل عليها الحزب27 مقعدا بنسبة 6,84 في المئة.

– حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حصل على 367 الفا و622 صوتا في الدوائر الانتخابية المحلية بنسبة 6,35 بالمئة (14 مقعدا بنسبة 4,59 في المئة)، وعلى 359 الفا و600 صوتا في الدائرة الانتخابية الوطنية بنسبة 6,19 في المئة، (6 مقاعد بنسبة 6,67 في المئة).

وبلغ مجموع المقاعد التي حصل عليها الحزب 20 مقعدا بنسبة 5,06 في المئة.

– حزب الاتحاد الدستوري حصل على 268 الفا و813 صوتا في الدوائر الانتخابية المحلية بنسبة 4,64 في المئة (15 مقعدا بنسبة 4,92 في المئة)، وعلى 263 الفا و720 صوتا في الدائرة الانتخابية الوطنية بنسبة 4,54 في المئة (4 مقاعد بنسبة 4,44 في المئة).

وبلغ مجموع المقاعد التي حصل عليها الحزب19 مقعدا بنسبة 4,81 في المئة.

-حزب التقدم والاشتراكية حصل على 279 الفا و226 صوتا في الدوائر الانتخابية المحلية، بنسبة 4,82 في المئة (7مقاعد بنسبة 2,29 في المئة)، في حين حصل على 273 الفا و800 صوتا في الدائرة الانتخابية الوطنية بنسبة 4,72 في المئة (5 مقاعد بنسبة 5,56 في المئة).

وبلغ مجموع المقاعد التي حصل عليها الحزب12 مقعدا بنسبة 3,04 في المئة.

-حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية حصل على 74 الفا و472 صوتا في الدوائر الانتخابية المحلية بنسبة 1,29 في المئة، (3 مقاعد بنسبة 0,98 في المئة)، وعلى 77 الفا و630 صوتا في الدائرة الانتخابية الوطنية بنسبة 1,34 في المئة.

وبلغ مجموع المقاعد التي حصل عليها الحزب3 مقاعد بنسبة 0,76 في المئة.

-تحالف أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي حصل في الدوائر الانتخابية المحلية على 139 الفا و793 صوتا، بنسبة 2,41 في المئة (مقعدان بنسبة 0,66 في المئة) وعلى 164 الف و575 صوتا في الدائرة الانتخابية الوطنية بنسبة 2,83 في المئة.

وحصل الحزب على مقعدين بنسبة 0,50 في المئة.

– حزب الوحدة والديمقراطية حصل على 20 الفا و240 صوتا في الدوائر الانتخابية المحلية بنسبة 0,35 في المئة (مقعد واحد بنسبة 0,33 في المئة) ، في حين حصل على 23 الفا و574 صوتا في الدائرة الانتخابية الوطنية بنسبة 0,41 في المئة).

وحصل الحزب على مقعد واحد بنسبة 0,25 بالمئة.

-حزب اليسار الاخضر الديمقراطي، حصل في الدوائر الانتخابية المحلية على 13 الفا و389 صوتا بنسبة 0,23 في المئة،(مقعد واحد بنسبة 0,33 في المئة).

وحصل الحزب على مقعد واحد بنسبة 0,25 بالمئة.

-حزب جبهة القوى الديمقراطية حصل في الدوائر الانتخابية المحلية على 51 الفا و945 صوتا بنسبة 0,90 في المئة، وعلى 49 الف و360 مقعدا في الدائرة الانتخابية الوطنية بنسبة 0,85 في المئة.

-تحالف العهد والتجديد حصل في الدوائر الانتخابية المحلية على 49 الفا و40 صوتا بنسبة 0,85 في المئة، وعلى 51 الفا و906 صوتا في الدائرة الانتخابية الوطنية بنسبة 0,89 في المئة.

-حزب البيئة والتنمية المستدامة حصل في الدوائر الانتخابية المحلية على 35 الفا و645 صوتا، بنسبة 0,62 في المئة، وعلى 35 الف و167 صوتا في الدوائر الانتخابية الوطنية بنسبة 0,61 في المئة.

-حزب الديمقراطيين الجدد حصل في الدوائر الانتخابية المحلية على 17 الفا و3 أصوات بنسبة 0,29 في المائة، وعلى 19 الف و284 صوتا في الدائرة الانتخابية الوطنية بنسبة 0,33 بالمئة.

– حزب الاصلاح والتنمية حصل على 16 الفا و501 صوتا في الدوائر الانتخابية المحلية بنسبة 0,28 بالمئة.

-حزب النهضة والفضيلة حصل على 15 الفا و522 صوتا في الدوائر الانتخابية المحلية بنسبة 0,27 في المئة. وعلى 14 الف و955 صوتا في الدائرة الانتخابية الوطنية بنسبة 0,26 بالمئة.

-حزب الشورى والاستقلال حصل على 13 الفا و97 صوتا في الدوائر الانتخابية المحلية بنسبة 0,23 بالمئة، وعلى 13 الف و418 صوتا في الدائرة الانتخابية الوطنية بنسبة 0,23 بالمئة.

-حزب النهضة حصل على 11 الفا و194 صوتا في الدوائر الانتخابية المحلية بنسبة 0,19 في المئة، وعلى 12 الف و710 صوتا في الدائرة الانتخابية الوطنية بنسبة 0,22 في المئة.

-حزب الحرية والعدالة والاجتماعية حصل على 10 الاف و811 صوتا في الدوائر الانتخابية المحلية بنسبة 0,19 في المئة، وعلى 14 الف و735 صوتا في الدائرة الانتخابية الوطنية بنسبة 0,25 بالمئة.

-حزب الامل حصل على 7747 صوتا في الدوائر الانتخابية المحلية بنسبة 0,13 في المئة، وعلى 9117 صوتا في الدائرة الانتخابية الوطنية بنسبة 0,16 في المئة.

-حزب الوسط الاجتماعي حصل على 6156 صوتا في الدوائر الانتخابية المحلية بنسبة 0,11 في المئة، وعلى 6977 صوتا في الدائرة الانتخابية الوطنية بنسبة 0.12 في المئة.

– حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية حصل على 5266 صوتا في الدوائر الانتخابية المحلية بنسبة 0,09 في المئة، وعلى 6379 صوتا في الدائرة الانتخابية الوطنية بنسبة 0,11 بالمئة.

-الحزب الديمقراطي الوطني حصل على 5115 صوتا في الدوائر الانتخابية المحلية بنسبة 0,09 بالمئة.

-حزب المجتمع الديمقراطي حصل على 3046 صوتا في الدوائر الانتخابية المحلية بنسبة 0,05 في المئة، وعلى 5110 صوتا في الدائرة الانتخابية الوطنية بنسبة 0,09 في المئة.

-حزب العمل حصل على 2910 صوتا في الدوائر الانتخابية المحلية بنسبة 0,05 في المئة، وعلى 7228 صوتا في الدائرة الانتخابية الوطنية بنسبة 0,12 بالمئة.

-بدون انتماء سياسي حصلوا على 9656 صوتا في الدوائر الانتخابية المحلية بنسبة 0,17 بالمئة.



