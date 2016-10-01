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بتاريــخ : 3 نونبر 2016 / 01:32 خطير.. عصابة تختطف فتيات من محيط المركب الرياضي مولاي عبد الله وتغتصبهن بعد إيهامهن بواسطة سيارة فاخرة | حوادث و حقوق
خطير.. عصابة تختطف فتيات من محيط المركب الرياضي مولاي عبد الله وتغتصبهن بعد إيهامهن بواسطة سيارة فاخرة
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بعد معلومات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني عضوي عصابة بمحيط المركب الرياضي مولاي عبد الله، الاثنين الماضي، كانا يقومان باختطاف الفتيات

"شوف تيفي"


أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بعد معلومات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني عضوي عصابة بمحيط المركب الرياضي مولاي عبد الله، الاثنين الماضي، كانا يقومان باختطاف الفتيات على متن سيارة رباعية الدفع من نوع "توارك: سوداء اللون تعود إلى وكالة لكراء السيارات بالعاصمة الإدارية، والتوجه بهن نحو منطقة خلاء بين عين اعتيق وتامسنا واغتصابهن تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض وتجرديهن من ممتلكاتهن.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر يوم الخميس، فإن مصادر متطابقة أوردت أن الفضيحة تفجرت الأحد الماضي حينما قام الجانيان بإقناع فتاتين من أمام سوق تجاري كبير بسلا بالتوجه معهما نحو تمارة، وبعدها قاما باختطافهما نحو منطقة تابعة لنفوذ تامسنا، وحينما كانت دورية تابعة للدرك تجوب المنطقة أثار انتباه عناصرها وجود الفتاتين في منطقة خلاء، حيث تخلى عنهما الموقوفان ، وطاردت العناصر نفسها عضوي العصابة إلى أن بلغا تمارة، وبعدها تقدمت الفتاتان بشكاية لدى الضابطة الدركية، وتمكنت عناصر تابعة لمراقبة التراب الوطني من توفير معلومات للمصلحة الولائية للشرطة القضائية التي وضعت اليد على متهمين اثنين فيما جرى البحث عن آخرين كانوا يقتنون المسروقات.

وحسب المعلومات الأولية للبحث التي حصلت عليها "الصباح" فقد سبق للعصابة أن اكترت سيارة ونفذت بواسطتها عملية أخرى، وبعدها اكترت من جديد سيارة "توارك" قصد إيهام الفتيات أنهما من أبناء الطبقات الميسورة، لكسب ثقتهن قبل التوجه بهن نحو منطقة خالية بضواحي تامسنا لاغتصابهن وتجريدهن من حيلهن الذهبية وهواتفهن الذكية ومبالغ مالية.
المغرب؛ شوف تيفي؛ الرباط؛ سيارة؛ المصلحة الولائية؛ منطقة خلاء؛ العصابة؛

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خطير.. عصابة تختطف فتيات من محيط المركب الرياضي مولاي عبد الله وتغتصبهن بعد إيهامهن بواسطة سيارة فاخرة شوف تيفي أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط بعد معلومات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني عضوي عصابة بمحيط المركب الرياضي مولاي عبد الله الاثنين الماضي كانا يقومان باختطاف الفتيات على متن سيارة رباعية الدفع من نوع توارك: سوداء اللون تعود إلى وكالة لكراء السيارات بالعاصمة الإدارية والتوجه بهن نحو منطقة خلاء بين عين اعتيق وتامسنا واغتصابهن تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض وتجرديهن من ممتلكاتهن. وحسب يومية الصباح في عددها الصادر يوم الخميس فإن مصادر متطابقة أوردت أن الفضيحة تفجرت الأحد الماضي حينما قام الجانيان بإقناع فتاتين من أمام سوق تجاري كبير بسلا بالتوجه معهما نحو تمارة وبعدها قاما باختطافهما نحو منطقة تابعة لنفوذ تامسنا وحينما كانت دورية تابعة للدرك تجوب المنطقة أثار انتباه عناصرها وجود الفتاتين في منطقة خلاء حيث تخلى عنهما الموقوفان وطاردت العناصر نفسها عضوي العصابة إلى أن بلغا تمارة وبعدها تقدمت الفتاتان بشكاية لدى الضابطة الدركية وتمكنت عناصر تابعة لمراقبة التراب الوطني من توفير معلومات للمصلحة الولائية للشرطة القضائية التي وضعت اليد على متهمين اثنين فيما جرى البحث عن آخرين كانوا يقتنون المسروقات. وحسب المعلومات الأولية للبحث التي حصلت عليها الصباح فقد سبق للعصابة أن اكترت سيارة ونفذت بواسطتها عملية أخرى وبعدها اكترت من جديد سيارة توارك قصد إيهام الفتيات أنهما من أبناء الطبقات الميسورة لكسب ثقتهن قبل التوجه بهن نحو منطقة خالية بضواحي تامسنا لاغتصابهن وتجريدهن من حيلهن الذهبية وهواتفهن الذكية ومبالغ مالية. المغرب شوف تيفي الرباط سيارة المصلحة الولائية منطقة خلاء العصابة

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