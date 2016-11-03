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بسبب محسن فكري.. الصحفي ماثيوه يتحرش بالمغرب مرة أخرى وها كيفاش
بتاريــخ : 3 نونبر 2016 / 01:16 بسبب محسن فكري.. الصحفي ماثيوه يتحرش بالمغرب مرة أخرى وها كيفاش | بوليتيك
بسبب محسن فكري.. الصحفي ماثيوه يتحرش بالمغرب مرة أخرى وها كيفاش
يبدو أن الصحفي ماثيوه عاد لمسلسل التحرش الإعلامي بالمملكة المغربية مختفيا بين أروقة الأمم المتحدة، حيث أضحى متخصصا في إثارة القضايا الشائكة التي تحدث في المغرب مدفوعا من الجارة الجزائر وذراعا

شوف تيفي


يبدو أن الصحفي ماثيوه عاد لمسلسل التحرش الإعلامي بالمملكة المغربية مختفيا بين أروقة الأمم المتحدة، حيث أضحى متخصصا في إثارة القضايا الشائكة التي تحدث في المغرب مدفوعا من الجارة الجزائر وذراعا إعلاميا مواليا لجبهة البوليساريو الابنة المدللة لبلد بوتفليقة .

ماثيوه وكما يعرفه الوسط الإعلامي والسياسي فهو صحفي متخصص لكن فقط في إثارة الجدل في القضايا المغربية ويلعب دور الملاحظ المسيئ طبعا اتجاه المغرب ويحاول جاهدا تشويه سمعة المملكة ما أمكن، مغترفا أجره من براميل نفط قصر المرادية .

مؤخرا لم تفت الفرصة الصحفي ماثيوه حيث التقط حدث الراحل محسن فكري ليستغله داخل أشغال أروقة الأمم المتحدة ويعمد من خلاله إلى التشويش على المغرب لغرض في نفس يعقوب.

ويبدو على ما يظهر أن ماثيوه كيضرب تمارا هاد الأيام، وراسو غادي يكون سخون أكثر من اللازم وتخالجه آلام عديدة إسوة بأولياء نعمته بسبب تنظيم المغرب لأكبر حدث بيئي عالمي بمدينة مراكش، حيث بدأ على قدم وساق بشن حملة موازية على تنظيم "كوب 22" بحيث هاجم استعمال المغرب للخريطة كاملة في الموقع الخاص بقمة المناخ كما هاجم شركتي سيمنس الألمانية وشركة ايطالية بسبب استثماراتهما في مجال الطاقة المتجددة بالأقاليم الجنوبية ودعمهما لقمة المناخ المقامة بالمملكة المغربية .
الحاصول الله يجيب الشفا لكل من هو مريض بالمملكة وبمنجزاتها وباستقرارها.

 

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بسبب محسن فكري.. الصحفي ماثيوه يتحرش بالمغرب مرة أخرى وها كيفاش

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